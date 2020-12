Sirene heult mitten in der Nacht los

Das hat das WESTFALEN-BLATT am Dienstag auch den stellvertretenden Gemeindebrandmeister Andreas Kramme gefragt. Es lag kein Alarm- oder Katastrophenfall vor: „Wir gehen von einem technischen Problem aus, dessen Ursache der Hersteller der Sirene noch noch zu klären hat“, so Kramme. Die Sirene, die ausgelöst hatte, befindet sich am Feuerwehrgerätehaus Brockhagen und ist dort erst Mitte Juli dieses Jahres installiert worden.

Der Ton, den Kramme selbst aber gar nicht gehört hat, passt seiner Auskunft nach zu keinem bekannten Alarmton. Diese zeichnen sich durch bestimmte Tonlängen, durch An- und Abschwellen oder einen Heulton aus.

Die Zeiten, als Sirenen noch zur Alarmierung der Feuerwehr genutzt wurden, sind lange vorbei. Heute hat jeder Feuerwehrmann und jede Feuerwehrfrau einen digitalen Funkmelder zur stillen Alarmierung. „Selbst bei Großeinsätzen gibt es eigentlich keinen Sirenenalarm mehr“, so Kramme: „Es sei denn, wir geben ein Stichwort an die Feuerwehr-Leitstelle, dass zusätzlich Sirenen mit ausgelöst werden sollen.“

Doch primär sind die Sirenen in der Gemeinde wie im Kreis oder im ganzen Land zur Warnung der Bevölkerung im Katastrophenfall. An so genannten Warntagen wie zuletzt bundesweit Anfang September werden die Sirenen und ihre unterschiedlichen Alarme ausprobiert und die Koordinierung mit den Warn-Apps geprüft. In Steinhagen ist zudem jeden ersten Samstag im Monat um 12 Uhr Probealarm.

Die Sirene an der Feuerwehr in Brockhagen ist nachgerüstet worden ebenso wie einige weitere im Gemeindegebiet, unter anderem am Gymnasium, weil festgestellt worden ist, dass es akustische Lücken in einigen Bereichen gab. Die Brockhagener Sirene ist vor kurzem schon einmal nachts losgegangen.