Bewohnerin kann Brand in Steinhagen selbst löschen

Steinhagen -

Dieser Brand ist glimpflich ausgegangen. Am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr ist die Steinhagener Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen an die Brinkstraße ausgerückt. In einem Mehrfamilienhaus hatten Bewohner Brandgeruch wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert.