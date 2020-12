Riegestraße: Erschließung kann beginnen

Neubaugebiet in Brockhagen: Bauausschuss gibt grünes Licht für die ersten Tiefbauarbeiten

Steinhagen-Brockhagen -

Grünes Licht für die ersten Tiefbauarbeiten im Baugebiet „Östlich Riegestraße“ in Brockhagen: Einstimmig votierten die Mitglieder des Bauausschusses am Donnerstagabend für die Erschließung nach den Plänen des Gütersloher Ingenieurbüros Röver. Zuvor hatte es einige Unsicherheit bei den Ausschussmitgliedern gegeben, was die künftige Regenwasser-Versickerung betrifft.