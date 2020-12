Mini-Markt kommt super an

Steinhagen -

Es war eine aus der Not geborene Idee, deren Wirkung sich dafür umso schöner entfalten konnte: Der von der Aktionsgemeinschaft Steinhagen (AGS) veranstaltete „Weihnachtsmarkt XXS“ für den guten Zweck zog an den vergangenen vier Donnerstagen zahlreiche Bürger an, die den kleinen, aber feinen Budenzauber am Rande des Wochenmarktes sichtlich genossen.