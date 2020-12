Weihnachten live erleben

Dazu gehört die persönliche Anmeldung zu einer der 15 Veranstaltungen, die an Heiligabend und den folgenden Feiertagen angeboten werden – über die Webseite www.kirche-steinhagen.de/weihnachten. Für nicht so internetaffine Menschen steht zusätzlich von 9 bis 13 Uhr und zwischen 15 und 18 Uhr die Telefonnummer 05204/9844037 zur Verfügung. Alle Angemeldeten erhalten eine schriftliche Bestätigung, die als „Eintrittskarte“ für den jeweiligen Gottesdienst genutzt werden kann.

„Wir sind froh, dass wir in Absprache mit dem Ordnungsamt überhaupt Weihnachten feiern dürfen“, betont Pfarrer Christhard Greiling. Auch Annette Petrick ist sich der Sonderrolle für die Kirchen sehr bewusst und ausgesprochen dankbar dafür. „Wir sind sehr gut aufgestellt und wollen den Leuten die Möglichkeit geben, Steinhagener Weihnachten zu feiern“, betont die Kantorin, die in diesem Jahr auf langjährig etablierte musikalische Beiträge größerer Ensembles verzichten muss.

Anstelle des 30-köpfigen Kirchenchors können nur fünf Kinder beim Familiengottesdienst an Heiligabend um 15 Uhr vor der Dorfkirche mitwirken. Wie dieser werden auch die Christvesper um 17 Uhr und die Christmette um 23 Uhr von vor der Kirche per Video ins Innere übertragen. Draußen darf zudem aufgrund der einzuhaltenden Abstandsregeln auch gesungen werden, innerhalb der Kirche ist lediglich ein Quartett der Kantorei beim Festgottesdienst am ersten Weihnachtstag um 10 Uhr zugelassen. Die jeweiligen Gottesdienstzeiten sind nebenstehend aufgeführt.

Vor allem für die Freiluftgottesdienste empfiehlt sich wärmende Kleidung und je nach Wetterlage ein Regenschirm. Sitzplätze sind nur im Kirchengebäude vorhanden, draußen erleichtern Markierungen einen sicheren Standort. Die Gemeinde hat den Veranstaltungstechniker Kjell Raaz engagiert, er wird die Kirche in besonderem Licht erstrahlen lassen. Um die Atmosphäre noch feierlicher zu gestalten, können die Gottesdienstbesucher um 17 und 23 Uhr auf Wunsch von Pfarrerin Kirsten Schumann eine Kerze im windsicheren Glas mitbringen. Auch wenn die Dauer der einzelnen Veranstaltungen auf etwa 30 Minuten begrenzt ist, sind laut Pfarrerin Anne-Kathrin Becker „alle wesentlichen Bestandteile der Liturgie dabei“.

Die freiwilligen Helfer sollen die ordnungsgemäße Durchführung rund um die Dorfkirche garantieren. Sie werden mit FFP-2-Masken zum Infektionsschutz und neonfarbenen Westen ausgerüstet. Interessenten können sich bei Kirsten Schumann anmelden, Telefon 05204/2888, E-Mail: schumann@kirche-steinhagen.de. Am Montag, 21. Dezember, werden alle Ehrenamtlichen um 18 Uhr in ihre Aufgaben eingewiesen.

Die Gemeinde bittet alle Gottesdienstbesucher um Verständnis dafür, dass die Kollekte zugunsten von „Brot für die Welt“ aus hygienischen und organisatorischen Gründen bereits am Eingang abgegeben werden soll. Für alle, die die Weihnachtsgottesdienste lieber zuhause im Kreise ihrer Liebsten feiern wollen, wird Philip Kleen Videos für die Zielgruppe Kinder/Familien bzw. Erwachsene bereitstellen. Diese finden sich wie eine Sammlung stimmungsvoller Weihnachtslieder und besinnlicher Texte ebenfalls auf der Homepage www.kirche-steinhagen.de/weihnachten.

Neben den Gottesdiensten auf der Bühne vor der Dorfkirche (24.12. um 11, 15, 17 und 23 Uhr; 25.12. um 10 Uhr und 26.12. um 17 Uhr) finden weitere im Johannes-Busch-Haus (24.12. um 14, 15.30, 17 Uhr; 25.12. um 11 Uhr und 26.12. um 9.30 Uhr) und im Friedrich-von-Bodelschingh-Haus in Amshausen (24.12. um 15 Uhr) statt.

Ein Flyer mit der detaillierten Übersicht wird in diesen Tagen an über 5500 evangelische Steinhagener Haushalte per Post verschickt.