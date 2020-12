„Im Team besondere Kräfte freigesetzt“

An dieser guten Atmosphäre im MCH möchte Katharina Schaffeld möglichst bald auch wieder viele Besucher teilhaben lassen: „Sobald es die Corona-Lage zulässt, laden wir alle wieder ein, uns zu besuchen, mit uns und den Bewohnern auch zu feiern. Auch die Vereine möchten wir gerne wieder bei uns begrüßen.“ Ganz im Sinne der „Quartiersöffnung“, wie es beim Johanneswerk heißt: Dazu gehören das in diesem Jahr hinzugekommene Angebot der Tagespflege, das gute Miteinander mit der Nachbarschaft, etwa dem Waldbad-Kindergarten. „Das ist wegen Corona stark eingeschränkt“, sagt Schaffeld.

Noch-Hausleiterin Sabine Weitzel freut sich über „solch eine tolle Nachfolgerin“ und sieht ihre bisherigen Schwerpunkte in besten Händen; etwa die Lokale Allianz für Menschen mit Demenz und damit auch den Austausch mit dem Steinhagener Gymnasium, das Projekt „Kindern Demenz erklären“ („KIDZELN“), ebenso Projekte wie die Bewohner-„Kneipe“ und die Teilnahme des MCH am Seifenkistenrennen. Wie berichtet, wird die 54-Jährige zum Jahreswechsel Regionalleiterin im Evangelischen Johanneswerk, zu dem das MCH gehört, und ist damit für mehrere Einrichtungen zuständig. Dafür geht es jetzt erst einmal zur „Personalweiterentwicklung“ nach Bielefeld, Herford und ins Ruhrgebiet.

Beim Johanneswerk arbeitet Sabine Weitzel seit 2005, zunächst im Haller „Eggeblick“. Nach dem berufsbegleitenden Studium Management im Sozial- und Gesundheitswesen war sie ab 2009 im MCH Hauswirtschaftsleiterin, übernahm 2014 die Hausleitung. Die zweifache Mutter und Großmutter einer Enkelin blickt glücklich auf ihre Zeit in Steinhagen zurück: „Bei aller Anstrengung und wechselnden Vorgaben hat sich das MCH den Teamgedanken bewahrt, konnte so besondere Kräfte freisetzen. Der von Gründer Ulrich Huck geprägte zugewandte diakonische Gedanke ist geblieben“, sagt Sabine Weitzel. „Hier wurde gelacht, geweint und gefeiert.“ Ihre schönste Erinnerung? „Wenn wir Musik im Speisesaal machten, gab es irgendwann ein ganz leises Mitsummen, was immer stärker wurde – plötzlich sang der ganze Saal mit. Bewegende Momente!“ Auch wenn die Geschmäcker verschieden sind: „Ein Bewohner wollte lieber die Rolling Stones hören; daraufhin rockten wir mit ihm, was das Zeug hält. Bis jemand aus der Nachbarschaft schmunzelnd fragte: ‚Wart Ihr das gestern?‘“

Verabschiedet wurde Sabine Weitzel am Donnerstag auch von Johanneswerk-Regionalleiter Andreas Lüttig: „Eine super Hausleitung! Der Zusammenhalt von Bewohnern, Angehörigen, Mitarbeitern, Vereinen – das hat etwas von einem guten Schützenfest!“ Dankbar ist auch Pfarrerin Dagmar Schröder: „Man spürte, dass Sie mit dem Herzen dahinter gestanden haben.“ Da passe die Losung für Donnerstag ideal: „Es gibt eine Hoffnung für deine Zukunft, spricht der Herr.“ (Jeremia 31, 17) – „das möge Sie geleiten“, wünscht die Pfarrerin.

Passende Worte auch für Katharina Schaffeld. Die ausgebildete Groß- und Außenhandelskauffrau studierte BWL im Gesundheitswesen, absolvierte in Potsdam die Heimleiterfortbildung und arbeitet seit Juli 2019 als Hausleitungstrainee beim Johanneswerk. Berufserfahrung in der Leitung sammelte sie auf Borkum und in Dortmund. Gebürtig aus Hilter, lebt sie mit ihrem Partner in Bielefeld.

Neben dem „normalen“ Arbeitsspektrum begleitet sie im MCH nun weiter den Umbau des Hauses und die Vereinfachung der Dokumentationspflicht, die künftig mit dem Laptop noch im Bewohnerzimmer erfolgt. Wo sammelt die 30-Jährige Kraft für all das? „Am liebsten mit meinem Partner und Mops-Mischling ‚Cooper‘ in der Natur – die halten mich ganz schön auf Trab!“