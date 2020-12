Die UWG werde nicht lustig, Die Partei nicht seriös, behaupten die beiden bisher fraktionslosen Mitglieder des Steinhagener Gemeinderates. In sozialen Komponenten haben sie Deckungsgleichheit ausgemacht, „auf der Verwaltungsebene ist uns die UWG meilenweit voraus“, räumt Christoph König ein. Er gibt unumwunden zu, mit einem derartigen Wahlerfolg nicht unbedingt gerechnet zu haben.

Von Kai Funke, der nach seinem Austritt aus der CDU im Juni 2018 als Einzelkämpfer im Rat vertreten war, ging die Initiative zur Fraktionsbildung aus. Er hatte es zunächst bei der FDP versucht, ist dort aber nicht auf die erforderliche Resonanz gestoßen. Auch Christoph König war anfangs skeptisch. Da inzwischen Die Partei aber mit Marco Bülow sogar im Bundestag über einen realpolitischen Arm verfüge, wolle er auch vor Ort politische Verantwortung übernehmen.

Bei einem „Life-Treffen“ in der Realschule haben schließlich die Vertreter von UWG und Die Partei einstimmig für eine gemeinsame Fraktionsbildung votiert. Mit dem Fraktionsstatus erhalten sie nun Sitz und Stimmrecht in den Ausschüssen, die ihre Mitgliederzahl von 14 auf 15 erhöhen müssen, damit der Parteienproporz erhalten bleibt. Theoretisch könnte der Rat in seiner Sitzung im Februar ein Veto einlegen, das wäre aber in NRW ein einzigartiger Vorgang, mit dem eigentlich niemand rechne.

Über sämtliche Anträge soll basisdemokratisch entschieden werden, bei Unstimmigkeiten werde bis zum Mehrheitsbeschluss debattiert. Kai Funke schwebt da bereits das Thema Bauplatz für „Tiny houses“ vor, und Christoph König kündigt eine Initiative zur ökologischen Weiterentwicklung im Gesamtzusammenhang der Gemeinde an. „Wir werden uns nicht seriös geben“, betont er in Richtung seiner Wähler. Aus der Opposition heraus soll durch satirische Anregungen die Realpolitik beeinflusst werden.

Eine klare Absage geht dagegen an den verbliebenen Einzelbewerber im Gemeinderat, den von der FDP zur AfD gewechselten Alexander Alt. „Mit solchen Leuten arbeiten wir nicht zusammen“, betont Kai Funke. Und Christoph König sieht eins seiner Wahlversprechen bereits erfüllt: „Wir wollten besser sein als die AfD, durch den Fraktionsstatus sind wir’s jetzt.“

Die beiden Kooperationspartner haben sich auf folgende Besetzungen in den Ausschüssen geeinigt: Haupt- und Finanzausschuss und Rechnungsprüfungsausschuss: Kai Funke (UWG); Ausschuss für Generationen, Arbeit, Soziales und Integration: Bettina Simon (Die Partei); Ausschuss für Klima und Umwelt: Julia Schlinkert (Die Partei); Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Ordnung: Dennis Funke (UWG); Ausschuss für Schulen, Jugend, Sport und Kultur: Brigitte Westmeyer (UWG); Bau- und Betriebsausschuss: jeweils Klaus-Peter Krebs (UWG); Wahlprüfungsauschuss: Ann-Katrin Hanneforth (Die Partei); Wahlauschuss: Christoph König (Die Partei).