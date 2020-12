Mit Lebensmitteln viel Freude schenken

Bestimmt ist all das für bedürftige Menschen in Steinhagen. Hannelore Buckenauer und ihre ehrenamtlichen Mitstreiterinnen der Tafel sind überglücklich, dass auch in diesem Jahr zahlreiche Steinhagener zugunsten derer spendeten, die sich eben nicht mal gerade alles kaufen können, schon gar nicht über den benötigten Bedarf hinaus.

Nudeln, Konserven, Mehl, auch Körperpflegeprodukte, haben die 35 ehrenamtlichen Helfer der Tafel allein für die Steinhagener Weihnachts-Verteilaktion der Tafel in den vergangenen Wochen von den zahlreichen Spendern entgegen genommen. „Hinzu kommen hochwertige Lebensmittel auch von Steinhagener Geschäften und Landwirten“, sagt Hannelore Buckenauer. Auch Weihnachtskerzen und Schokolade wurden gespendet. All das wurde jetzt sorgfältig sortiert, und jeder der Empfänger holte sich am Freitag ein reichhaltig bestücktes Paket ab.

„29 bedürftige Haushalte versorgt die Tafel aktuell in Steinhagen“, berichtet Buckenauer. Dass das Spendenaufkommen in diesem Jahr viel, viel größer sei als sonst, führt die 79-Jährige darauf zurück, „dass vielleicht in Corona-Zeiten manch einer weniger Urlaub machte, keine Veranstaltungen besuchte und stattdessen womöglich mehr Geld zum Spenden übrig hatte.“ So könne man nun vieles noch für die folgende reguläre Verteilung einplanen.

Trotz coronabedingter Kurzarbeit und mancher Arbeitsplatzverluste seien in diesem Jahr bislang keine weiteren bedürftigen Haushalte hinzu gekommen – zumindest nicht bei der Verteilung durch die Tafel. Denn wie schnell sich persönliche Lebensumstände ändern können, erlebt das Team der Tafel immer wieder: „Es kam vor einiger Zeit ein Familienvater zu uns, dem trotz seiner Anstellung seit drei Monaten kein Gehalt mehr gezahlt worden war. Inzwischen konnte er seine Familie nicht mehr ernähren“, erinnert sich Hannelore Buckenauer.

Umso mehr freut sie das Engagement der Spendenden und der Zusammenhalt der 35 Helfer, die nach einem festen Terminplan in vier Gruppen im Einsatz sind. „Wir arbeiten sehr gerne zusammen, das motiviert. Und ich bin allen immer wieder sehr dankbar“, betont Buckenauer. Nicht immer übrigens laufe alles aus Scham nur anonym, berichtet sie: „Es gab schon mehrfach bedürftige Familien, die ‚ihre‘ Spender zum Kaffee eingeladen haben.“

Glücklich über so viel Engagement ist auch Pfarrerin Kirsten Schumann. Sie schaute am Freitag bei den ehrenamtlichen Helfern im Dietrich-Bonhoeffer-Haus vorbei, um ihnen zu danken. „Gerade in dieser besonderen Zeit ist es wunderbar, dass Sie sich in den Dienst dieser guten Sache stellen“, betont die Pfarrerin.