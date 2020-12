Weihnachten zu Hause – das wird köstlich

Das WESTFALEN-BLATT hat deshalb die Steinhagenerin Heidemarie Rabe, erfahrene VHS-Kochkursleiterin und Initiatorin der inzwischen 600 Mitglieder starken Facebook-Gruppe“Bürger an die Töpfe“ um Empfehlungen für ein – praktikables ! – Weihnachtsmenü gebeten.

Vom einem trendigen Aperitif, dem Glüh Gin, der 2019 auf den Weihnachtsmärkten landauf landab der Renner war, über einen fruchtigen Salat und einer Suppe, einen gut vorzubereitenden Hauptgang, bis hin zu einem leichten Dessert, das statt reichhaltiger Mascarpone Creme mit Magerquark und Joghurt auskommt, hat sie ihre Tipps zusammengestellt.

Wichtig ist ihr zu betonen: „Ein Weihnachtsmenü muss nicht aufwendig in der Zubereitung sein. Es geht vielmehr um gut gewählte Speisen und saisonale und frische Zutaten.“ Es sind kleine Dinge, die den Kick geben: etwa die Tonka-Bohnen, die dem Glüh-Gin ein vanilliges, kakaoartiges Aroma verleihen. Und der größte Fehler, den man machen kann? „Ins Internet gehen und Rezepte aussuchen, die man noch nie gemacht hat“, sagt der Koch-Profi. Hier ihre Tipps.

Glüh-Gin (Rezept für 4 Becher)

Zutaten: 500 ml Cranberrysaft, 300 ml Orangensaft, 200 ml Darjeeling Tee, 175 ml Gin, 2 Orangenscheiben, 3 Zimtstangen, 1 Teefilter für die Gewürze, je 1 EL Sternanis, Nelken und Wacholderbeeren, 1 EL Punschgewürz, 1 Msp Lekuchengewürz, 1 Msp geriebne Tonkabohne, Orangenscheiben zur Deko;

Zubereitung: Wasser für den Tee kochen und nur 2 Minuten ziehen lassen, Säfte in einen Topf mischen und Gewürzbeutel hineingeben. Lebkuchengewürz und geriebene Tonkabohne zugeben. Die Mischung ca. 10-15 Minuten köcheln lassen. Gewürzsäckchen entnehmen, Tee und Gin zugeben und ein paar Minuten ziehen lassen. Vorgewärmte Becher mit der Orangenscheibe dekorieren und Glüh Gin einfüllen.

Badischer Trauben-Fenchel-Salat

Zutaten: 500 g Fenchel, 350 g Weintrauben (grün und blau gemischt- kernlos), 100 g rote Zwiebeln, 100 g Feldsalat, 30 g Walnüsse, 3-4 EL Weißweinessig, Salz, Pfeffer, Zucker, 100 ml Traubenkernöl, 150 g Schafskäse (mild);

Zubereitung: Fenchel putzen, waschen, vierteln und in sehr feine Streifen schneiden. Weintrauben waschen und halbieren. Rote Zwiebeln in feine Ringe schneiden. Feldsalat putzen, waschen und gut abtropfen lassen. Weißweinessig, Gewürze und Traubenkernöl zu einer Vinaigrette verschlagen. Die Hälfte der Soße mit Fenchel, Trauben und Zwiebeln mischen. Die restliche Soße mit dem Feldsalat mischen. Fenchel, Trauben und Zwiebeln auf großen Tellern dekorativ anrichten, Feldsalat darauf setzen. Schafskäse zerbröseln und darüber streuen. Mit den gehackten Walnüssen bestreut servieren.

Heidemarie Rabes Tipp: Den Feldsalat erst unmittelbar vor dem Servieren mit der Soße mischen, da er sonst zusammenfällt.

Jägerkrüstchen mit Pilzen

(Rezept für 6 Personen)

Zutaten:

3 Schweinefilet, à 300 g (alternativ auch Kassler-Steak, Hähnchen- oder Hasenfilet), 6 mittelgroße Zwiebeln, 1 Dose Pfifferlinge (370 ml), 750 g frische Champignons, 20 g getr. Steinpilze, 3 EL Öl, etwas Mehl, 2 gehäufte TL Brühe, 250 g Sahne, 250 g Crème Fraiche, Fett für die Form, 100 g mittelalter Gouda, ½ Bund Petersilie, Paprikapulver edelsüß, Salz, weißer Pfeffer.

Zubereitung:

Fleisch waschen, trocken tupfen. Jeweils ca. 2 cm dicke Scheiben schneiden. Zwiebeln schälen, grob würfeln, Pfifferlinge abtropfen, Steinpilze ca. ½ Stunde in 125 ml Wasser einweichen. Champignons putzen und blättrig schneiden. 1 El Öl erhitzen und Fleisch darin rundherum ca. 3 Minuten kräftig anbraten, mit Salz und Pfeffer würzen, herausnehmen.

2 EL Öl im Bratfett erhitzen, Champignons kräftig anbraten, Zwiebeln und Pfifferlinge zufügen, kurz mitbraten und würzen. 1-2 EL Mehl darüber streuen, anschwitzen, Sahne, Brühe und Steinpilze mit der Flüssigkeit einrühren und alles aufkochen. Creme fraiche unterrühren.

Fleisch und Pilzrahm in eine gefettete feuerfeste Form füllen, Käse reiben und darüber streuen. Im vorgeheizten Backofen (E-Herd 200 Grad/Umluft 175 Grad) 35–40 Minuten backen. Petersilie waschen und fein hacken. Krüstchen vor dem Servieren damit bestreuen und mit Paprika edelsüß bestäuben. Dazu schmecken Schleifchennudeln oder Reis.

Honigkuchen-Orangen-Tiramisu

Zutaten:

250 g Magerquark, 250 g Joghurt (1,5 %), 2 Vanillezucker, 200 g Honigkuchen, 3-4 süße Orangen, 1 TL Kakaopulver, ½ TL Lebkuchengewürz (oder Zimt), Orangen und Minze zur Dekoration.

Zubereitung:

Quark, Joghurt und Vanillezucker aufschlagen. Honigkuchen in ca. 1 cm dicke Scheiben schneiden. Eine Kasten- oder Pastetenform mit Honigkuchen auslegen. Orangen filetieren, Saft auffangen. Den Honigkuchen mit dem Saft der filetierten Orangen tränken. Wenn der Saft nicht ausreicht, kann man auch mit frisch gepresstem Orangensaft verlängern.

Danach abwechselnd Orangenfilets, Quarkmasse und getränkten Honigkuchen in die Form schichten. Mit einer Schicht Quarkcreme abschließen. Das Ganze anschließend mindestens drei Stunden im Kühlschrank ziehen lassen. Kurz vor dem Servieren dann mit einer Mischung aus Kakao und Lebkuchengewürz (ersatzweise Zimt) bestäuben.

Mancher zieht einen Teller Suppe dem Zwischengang mit Salat vor – oder möchte sie zusätzlich. Daher sei die Apfel-Meerrettich-Samtsuppe empfohlen. Wichtig: Suppe niemals vor, sondern immer nach dem Salat – warm auf kalt, nicht umgekehrt in der Speisenfolge.

Zutaten für das Rezept für 6 - 8 Personen:

¾ l Geflügelbrühe, ¾ l Apfelsaft, ½ l Sahne, davon 2 EL halbfest geschlagene Sahne, etwas Butter, 4 EL Meerrettich,

1 Apfel entkernt und in sehr feine Würfel geschnitten, Butter

2 TL Mehlbutter (oder Stärkemehl) oder heller Saucenbinder, Salz, Pfeffer, Chili, Zitronensaft, Schnittlauch, Kartoffelstroh (½ Kartoffel und

Fett zum Frittieren).

Zubereitung:

Die rohe geschälte Kartoffel mit dem Hobel in feine Scheiben hobeln und diese mit einem scharfen Messer wiederum in feine dünne Streifen schneiden. Die Kartoffelstreifen gut wässern, abtropfen, trocken tupfen und im schwimmenden heißen Fett oder in der Fritteuse hellgelb ausbacken. Geflügelbrühe mit Apfelsaft in einem Topf ca. 20 Minuten einköcheln lassen.

Sahne und Meerrettich zufügen und mit Mehlbutter (Stärkemehl oder Soßenbinder mit 2 TL Butter vermischen) die Suppe leicht sämig binden und dabei mindestens 5 Minuten köcheln.

In der letzten Minute die feinen Apfelwürfel zufügen.

Die Suppe nachwürzen mit Geflügelbrühe, Zitronensaft und notfalls nochmals etwas Salz.

Vor dem Servieren werden kalte Butterflocken und leicht geschlagene Sahne mit dem Schneebesen eingearbeitet, danach nicht mehr erhitzen.

Suppe mit dem Kartoffelstroh und dem feingehackten Schnittlauch dekoriert in vorgewärmten Tellern servieren.

Heidemaries Tipp:

Die Sahne kann auch als Tupfer in die Suppenteller gegeben werden.