Das Pferd als Erlebnis

Seit zehn Jahren bietet Christiane Rux Therapeutisches Reiten in Steinhagen an

Steinhagen -

Sir Barnaby, Jazz und Novelle sind vielen Kindern in Steinhagen gut bekannt – auf ihrem Rücken haben sie schon so manche Runde gedreht. Denn die drei Pferde sind die Hauptakteure beim Therapeutischen Reiten, das Christiane Rux seit nunmehr zehn Jahren, unterstützt durch die Annette-Schlichte-Steinhäger-Stiftung in Steinhagen und Umgebung anbietet.