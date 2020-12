In der Distanz eine große Nähe entdeckt

Steinhagen -

Weihnachten ohne Nähe in der Gemeinde, ohne Gottesdienst in der Kirche – emotional ein Tiefpunkt im schwierigen Corona-Jahr 2020. Und so sehr alle in den evangelischen und der katholischen Gemeinde in Steinhagen die Absage aller Präsenzveranstaltungen bedauern – Pfarrerin und Presbyteriumsvorsitzende Dagmar Schröder ist da klar in ihrer Haltung: „Es ist ein Zeichen der Solidarität, wenn auch wir auf das verzichten, was uns gefällt“, sagt sie mit Blick auf geschlossene Theater und Restaurants. Sicherheit geht vor. „Und wir haben ja Alternativen“, erinnert sie an die Online-Gottesdienste, die geöffneten Kirchen und viele weitere Aktionen. So ist Weihnachten zwar auf ganz neue Weise aber ebenso stimmungsvoll erlebbar.