In einem Bürogebäude auf dem Firmengelände am Upheider Weg war es in der Elektrounterverteilung, die in einem Technikraum untergebracht ist, aus ungeklärter Ursache zu einem Brand gekommen. Gegen 17.30 Uhr hatte ein Mitarbeiter die Feuerwehr alarmiert. Der Brand war nach 20 Minuten unter Kontrolle, umfangreiche Belüftungsarbeiten schlossen sich an, um eventuelle Störungen in der Brandmeldeanlage zu vermeiden.

Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr rückte wegen der Größe des Objekts zunächst mit allen Löschzügen aus. Einige Fahrzeuge konnten aber gleich wieder abrücken. Letztlich waren 40 Mitglieder im Einsatz.