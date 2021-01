Weihnachtsbaumaktion mal anders

30 Mitglieder der Landjugend sind in Steinhagen coronakonform unterwegs

Steinhagen -

„Wir haben in Absprache mit dem Ordnungsamt ein Hygienekonzept entwickelt und dürfen die Aktion durchführen. Sie dient dem Erhalt der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, denn sonst würde viele Bäume illegal entsorgt“, erklärt der Vorsitzende der Landjugend Brockhagen-Kölkebeck Timm Uhlemeyer. Gemeinsam mit Lukas Schöning, Moritz Petersmeyer sowie Hendrik und Julius Kamp ist er am Samstagmittag am Feuerwehrgerätehaus Amshausen vorgefahren, um eine Verschnaufpause einzulegen – einen halben Tag Weihnachtsbaumsammelaktion haben sie schon hinter sich.