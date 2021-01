Leergutdiebe entwenden in Steinhagen 32 Kisten

Erneut haben sich Leergutdiebe am Außenlager des Combi-Getränkemarktes an der Woerdener Straße zu schaffen gemacht. Bereits Mittwochfrüh versuchten drei Unbekannte, Leergutkisten zu entwenden, in der Nacht zu Sonntag meldete um 4.06 Uhr eine Zeugin der Polizei wiederum drei Verdächtige, die Leergutkisten aus dem Getränkemarkt gestohlen hatten und zu Fuß flüchteten.