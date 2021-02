Corona in Senioren-WG ausgebrochen

Steinhagen -

Die Zahl der Corona-Infektionen in Steinhagen ist in die Höhe geschnellt: Elf Menschen waren am Mittwoch erkrankt – am Donnerstag meldete der Kreis Gütersloh 24 Fälle. Grund ist maßgeblich ein Ausbruch in der Senioren-Wohngemeinschaft des Vereins Daheim Am Pulverbach. 17 alte Menschen leben dort. „Die Mehrzahl unserer Bewohner ist betroffen“, bestätigte Teamleiterin Nina Diesing auf Anfrage des WESTFALEN-BLATTes.