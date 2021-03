CDU und Grüne fordern mehr Information

Gemeinsame Anfrage zu den Planungen an der Waldbadstraße in Steinhagen

Steinhagen -

Von Annemarie Bluhm-Weinhold

„Wir wollen gesicherte Informationen“, sagt Grünen-Fraktionschef Detlef Gohr. „Wir wünschen uns aber auch für die Zukunft bessere Abläufe in der Kommunikation“, sagt Dr. Birgit Lutzer, Sprecherin der CDU-Fraktion im Bauausschuss. Der Unmut über die Planung für den zukünftigen Gewerbepark auf dem Gelände von Gronemeyer&Banck an den politischen Gremien in Steinhagen vorbei, ist bei CDU und Grünen groß. Und deshalb haben sich die beiden Fraktionen mit einer gemeinsamen Anfrage an Bürgermeisterin Sarah Süß und den Gemeinderat gewendet, die gleich an diesem Donnerstag, 11. März, in der Sitzung des Bauausschusses thematisiert werden soll.