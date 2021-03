Weg vom Einzel-Denken, hin zum Wir-Gefühl

Steinhagen -

Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Wie geht es weiter im Steinhagener Ortskern? Der Einzelhandel schwindet ganz generell in den Innenstädten, sagen viele Experten, die Rede ist von mehr Wohnflächen im Zentrum, von Vielfalt mit Gastronomie, Kultur und Arbeiten. Das WESTFALEN-BLATT beleuchtet das Thema derzeit in Form einer Serie. In dieser Folge kommt Jennifer Zacher-Handke zu Wort, Trainerin und Coach in der „Agentur Strupat – Begeisterungsland“ in Halle. Das WESTFALEN-BLATT hat sie nach Konzepten für den Einzelhandel gefragt und darum gebeten, einmal einen Blick auf die Nachbargemeinde zu werfen.