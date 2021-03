Wie berichtet, sorgt die Planung des zukünftigen Gewerbeparks für Bedenken – unter anderem weil der Lieferverkehr der Firmen mit maximal 72 Lkw und 112 Kleintransportern pro Tag ausschließlich über die Waldbadstraße erfolgen soll. Ebenso die An- und Abfahrt der Mitarbeiter. Die Frage der Erschließung des zukünftigen Gewerbeparks über die Bahn war am Dienstag auch Thema bei einem Gespräch, das Bürgermeisterin Sarah Süß und Bauamtsleiter Stephan Walter mit Vertretern der Firma Hagedorn, Alexander Emre, und des Projektentwicklers geführt haben. Hagedorn macht das Gelände baureif, danach wird es an den Projektentwickler veräußert, der es vermarktet und die Mieter aussucht. Anfragen gebe es wohl schon, wie die Bürgermeisterin sagte. Und wie sie erfahren hat, besteht die Überlegung, die Erschließung über die Liebigstraße zu führen, auch bei den Projektentwicklern. Doch das bedeutet, dass die Bahnlinie gequert werden müsste. „Gespräche mit der Bahn sind wohl schon geführt worden.