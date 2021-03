Äste und kleinere Bäume in dem Waldstück werden abgeknickt, abgesägt und teilweise aus dem Erdreich gerissen. An einigen Stellen wurden kleinere Rampen in den Wald gebaut. Möglicherweise dienten diese Mountainbikefahrern als Hindernis, sagt die Polizei.

Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet, teilt sie weiter mit. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat kann Angaben zu den Vorkommnissen in dem Waldstück machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241/869-0 entgegen.