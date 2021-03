„Es kann nur besser werden“

Die Bürgermeisterin hat die Meilensteine ihrer beruflichen Laufbahn 2020 im Lockdown erlebt: „Als ich im März als Bürgermeisterkandidatin vorgestellt wurde, war Lockdown. An meinem ersten Arbeitstag am 2. November war wieder Lockdown“, sagt sie. Und dazwischen: ein Wahlkampf mit Maske und Abstand –“aber doch mit erstaunlich vielen Gesprächen und Kontakten“. Die vermisst sie jetzt ganz besonders in dieser sonst so lebendigen Gemeinde mit ihrem dörflichen Charakter: „Eigentlich kommt man hier gerne zusammen. Nun geht man automatisch auf Abstand. Man trifft sich wenig spontan, sondern alles ist geplant.“ Es sei aber auch nicht alles negativ: „Toll ist das ehrenamtliche Engagement, und dass die Menschen füreinander da sind.“ Aus der Krise heraus führt nicht der Blick auf Inzidenzen von 0, sondern das Impfen. An eine Großveranstaltung wie das Heidefest mag sie für 2021 noch nicht glauben: „Aber ich hoffe, dass wir im Sommer deutliche Lockerungen haben und im Spätsommer die ersten kleineren Kulturveranstaltungen. Ich bin überzeugt, dass es nur besser werden kann.“ Ordnungsamtsleiterin Ellen Strothenke ist diejenige, die mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als erstes und bis heute am stärksten von der Pandemie betroffen ist. Dass diese so lange anhält, das hätte sie sich nicht vorstellen können, als am 12. März 2020 Bürgermeister Klaus Besser in der Amtsleitersitzung fragte, wie Steinhagen denn für außergewöhnliche Ereignisse aufgestellt sei. Einen Krisenplan gab es schon: „Den haben wir aber nie nutzen müssen. Für Notfälle hatten wir immer die Feuerwehr“, so Strothenke. Maßgabe an jenem 12. März war: Immer vor der Lage sein. Das ist nicht gelungen. Ein Infizierter am Anfang – „wenn wir die Zahlen heute sehen, eine lächerliche Zahl“, so Strothenke.