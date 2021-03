Drei Feuerschalen stehen im Altarraum. Die erste enthält Steine. „Sie stehen für das Schwere in unserem Leben und dürfen bemalt werden“, sagt Pfarrerin Kirsten Schumann. Aus der zweiten Schale darf man sich eine Osterfunkenkarte nehmen. Diese enthält Samenkörner. Man kann sie verschicken oder selbst in die Erde bringen, damit Blumen wachsen. In der dritten Schale kann man Kerzen anzünden für liebe Menschen oder wenn man keine Worte hat.

Das Vorbereitungsteam mit Kirsten Schumann, Pfarrerin Petra Isringhausen, Kantorin Annette Petrick, Küsterin Silke Lütgemeier, Gemeindepädagogin Andrea Melzer und Techniker Philip Kleen will die Kirche lebendig machen. „Wir merken auch, dass viele Leute ein Interesse haben in die Kirche zu kommen“, sagt Annette Petrick. Zur Offenen Kirche gehören auch Beleuchtung im Altarraum – das kam schon Weihnachten gut an – und Musik. Vom Band allerdings: Live darf Annette Petrick noch nicht spielen. Erster Gottesdienst könnte die „Message“ in der Osternacht sein.