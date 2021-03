Eine ganze Weile war der Kinderarztsitz in Steinhagen vakant, nachdem die vormalige Steinhagener Kinderärztin Dr. Maria Rita Bredenbröker ihre Praxis Ende vergangenen Jahres geschlossen hatte. Auf der Suche nach einer Nachfolge hatte Bredenbröker Katharina Koschinski selbst schon angesprochen. „Aber damals war das für mich nicht spruchreif. Ich komme aus Gütersloh und war zunächst auf die Stadt fixiert“, sagt die Ärztin, die seit 2016 in der Kinderklinik Bethel beschäftigt ist. Als Mutter zweier Kinder findet sie den Klinikalltag mit Schichtdienst schwer mit familiären Belangen überein zu bringen. Doch die Pläne in der Kreisstadt zerschlugen sich.