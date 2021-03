„Wir leben gemeinsam Schule“

Das Dach müsste saniert, die Fenster ausgetauscht, die Fassade isoliert werden – und noch weitere Reparaturen deuten sich an. Das Gebäude der Steinhagener Georg-Müller-Schule, vormals eine Näherei, ist in die Jahre gekommen und energetisch kaum zu retten. Außerdem ist die private Grundschule, seit 1997 in Steinhagen und in dem Gebäude beheimatet, längst der Zweizügigkeit entwachsen und beständig seit fünf Jahren dreizügig. 315 Mädchen und Jungen besuchen die Schule aktuell. Der zusätzliche Platzbedarf, auch für die OGS, kann derzeit nur mit Containern gedeckt werden. „Die sind aber nur befristet genehmigt. Irgendwann muss man alles in Beton gießen“, sagt Johannes Michael Pieper, Vorsitzender des Trägervereins. Und das soll nun geschehen. Die Bauvoranfrage ist bereits positiv beschieden, der Bauantrag ist gestellt.