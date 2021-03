Hörmann will in Brockhagen neues Hochregallager bauen

Das Sektionaltorwerk an der Horststraße stößt, wie Geschäftsführer Dr. Michael Brinkmann in der Ausschusssitzung erklärte, an seine Grenzen. Die Logistikleistungen des bisherigen Hochregallagers reichten nicht mehr. „Wir haben diverse Investitionen getätigt, um schneller zu werden. Um die Waren aus der Produktion abholen und auf Lkw verladen zu können, brauchen wir das Hochregallager. Sonst käme es zu Staus in der Produktion, die zum kompletten Stillstand führen könnten, und zu Problemen mit der termingerechten Abfertigung“, so Brinkmann.