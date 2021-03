Wenn der Dill mit der Dahlie anbandelt

Steinhagen -

Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Die Dicken Bohnen haben hübsche schwarz-weiße Blüten, die Porree-Blüten sehen dem Zier-Allium zum Verwechseln ähnlich. Mangold macht seinem Namen mit den leuchtend gelben Stielen alle Ehre. Und manche Salatsorte wächst hutförmig in die Höhe wie eine asiatische Pagode. Da sage noch einer: Das sind ja nur Nutzpflanzen. Zu ergänzen wäre: Aber was für welche. Eine edle Rose, eine üppige Hortensie kann niemand essen. Tomaten, Auberginen und Möhren aber schmecken nicht nur, sondern sehen auch hübsch aus. Also: „Gemüse ins Blumenbeet!“, fordert die Steinhagener Gartenexpertin Dr. Heidi Lorey und hat ihr neuestes Buch genau so genannt – der unwiderstehlichen Untertitel: „Der Garten zum Anbeißen“.