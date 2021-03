Neuer Pfarrer – analog und digital

Und das zudem in einer besonderen Konstellation: Zum einen ist Björn Knemeyer mit einer halben Stelle Gemeindepfarrer im Bezirk 1. Er vertritt Anne-Kathrin Becker, die in Elternzeit ist. Zum anderen wird er mit einer halben Stelle Pfarrer für digitale Angelegenheit auf Ebene des Kirchenkreises Halle. „Es ist für uns also eine doppelte Freude“, sagte Superintendent Walter Hempelmann jetzt bei der Vorstellung Björn Knemeyers in seinem neuen Aufgaben. Die Wertheraner, die kennen Björn Knemeyer schon. Er ist in Herdecke geboren, in Bochum aufgewachsen und hat dort auch sein Studium absolviert – zunächst Evangelische Religionslehre und Germanistik für das Lehramt. Nach einer Tätigkeit an der Johann-Gutenberg-Realschule in Dortmund hat er noch einmal Evangelische Theologie studiert, um Pfarrer zu werden.