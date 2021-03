Kultur zum Mitmachen

Ein Projekt, das die Kinder (und ihre Eltern) vielleicht schon in den Osterferien in Angriff nehmen können und an dessen Ende zunächst eine Ausstellung und später, wenn alle wieder zusammenkommen dürfen, eine Puppenparade steht. „Zurzeit finden keine kulturellen Live-Erlebnisse wie Theater oder Schulaufführungen statt. Wir müssen aber zeigen, dass die Kinderkultur lebt“, findet Gerd Mikol, Kulturschaffender unter anderem mit dem Sonswas-Theater Melle. Und dort hat er auch bereits viel Erfolg gehabt mit der Mitmach-Aktion, die er mit der Gemeinde Steinhagen und Unterstützung der Kreissparkasse Halle jetzt auch in Steinhagen anbietet.