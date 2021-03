Steinhagen -

Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Weiterhin Lockdown in der Gastronomie und keine Aussicht auf Außengastronomie: „Die Schlinge wird immer enger“, sagt Denis Mann. Der Gastwirt, der in Steinhagen „Mann&Metzger“ betreibt, dürfte allen Berufskollegen aus der Seele sprechen. Was für ihn allerdings erschwerend hinzukommt: Er bekommt seit Jahresbeginn keine staatliche Unterstützung.