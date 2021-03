Viel Mehrwert für wenig mehr Geld

Steinhagen -

Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Vom nächsten Schuljahr an sollen alle Schülerinnen und Schüler der beiden weiterführenden Steinhagener Schulen kostenlos mit Bus und Bahn jederzeit und beliebig oft auch in ihrer Freizeit in ganz Westfalen-Lippe unterwegs sein können. Bis nach Osnabrück, Dortmund und Paderborn geht die Reichweite. Die Einführung des kostenlosen Schülertickets hat der Gemeinderat am Mittwochabend einstimmig beschlossen. Steinhagen ist damit eine der ersten Kommunen im Kreis Gütersloh, die sich für dieses System entscheiden.