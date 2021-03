Dauerhafte Vierzügigkeit?

Steinhagen -

102 Neuanmeldungen für den neuen fünften Jahrgang an der Realschule, 133 sogar am Gymnasium Steinhagen – die eigentlich dreizügigen Schulen müssen einmal mehr eine vierte Parallelklasse bilden. Wie Bürgermeisterin Sarah Süß am Donnerstagabend im Schulausschuss bekannt gab, hat die Bezirksregierung Detmold je eine Mehrklasse an den beiden Schulen auch genehmigt. Aber: „Die Bezirksregierung hat signalisiert, dass das für das Schuljahr 2022/23 nicht mehr ohne Weiteres möglich sein wird.“