Wie auch immer: Schule mit Strahlkraft

Der Schulausschuss entscheidet über grundlegende Anforderungen an den Neubau in Brockhagen

Steinhagen-Brockhagen -

Von Annemarie Bluhm-Weinhold ,

In der Planung einer neuen Grundschule Brockhagen haben die Mitglieder des Schulausschusses am Donnerstagabend den ersten Schritt in den Architektenwettbewerb getan. Einstimmig wurden die Anforderungen an den Schulneubau für den Ausschreibungstext beschlossen. Diese hatte zuvor eine Projektgruppe aus Fraktionsvorsitzenden, Schulleitung, Verwaltung und Planer Alois Lompa (Büro Drees&Huesmann) erarbeitet.