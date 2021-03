Wie die Polizei mitteilte, war das Fahrzeug auf dem Grundstück eines Wohnhauses an der Freiligrathstraße abgestellt worden. Gegen 2.15 Uhr vernahmen die Anwohner einen startenden Pkw-Motor, konnten das Geräusch aber nicht dem eigenen Fahrzeug zuordnen, so die Polizei weiter. Bei dem entwendeten Pkw handelt es sich um einen schwarzen VW Touran, Baujahr 2011. Der VW wurde bis zum Diebstahl mit den amtlichen Kennzeichen GT-HE 2014 geführt. Auffällig ist ein ca. 30 Zentimeter langer Lackkratzer am hinteren, rechten Bereich des Fahrzeugs. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter 05241/869-0 entgegen.