Bau des dritten Ärztehauses in Steinhagen beginnt

Steinhagen -

Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Zwei stehen schon, das dritte folgt jetzt: Am Markt 15 in Steinhagen beginnen in den Wochen nach Ostern die Bauarbeiten für ein weiteres Ärztehaus. Die Vorbereitungen sind getroffen, doch bis die Bodenplatte gegossen und der Baukran aufgebaut werden kann, wird es noch einige Tage dauern. „Alles wartet jetzt auf die Statik“, sagt Architekt und Bauleiter Hendrik Nitschke. Das Gutachten muss erst vorliegen, bevor der Bau starten kann.