Reichen die Testkapazitäten an einer Station?

Einkaufen mit negativem Test, das ist auch in Steinhagen möglich. „Sorge bereitet uns, ob die Testkapazitäten reichen“, sagt Sarah Süß zur Diskussion im Krisenstab. Denn Steinhagen hat bekanntlich nur ein Testzentrum, das vom DRK Gütersloh im früheren Spielwarenladen Sieker betrieben wird – derzeit an zwei Nachmittagen in der Woche, ab Donnerstag, 1. April, jeden Tag außer sonntags. „Der Andrang in den vergangenen Tagen war durchaus groß. Wir werden das zusammen mit dem DRK zunächst weiter beobachten und gegebenenfalls überlegen, ob wir eine zweite Stelle einrichten müssen“, sagte die Bürgermeisterin.