Festzuhalten ist: „Digitale Kirche ist mehr als die Notlösung in der Pandemie“, sagt Pfarrerin Kirsten Schumann. Kantorin Annette Petrick weiß aber auch: „Die echte Begegnung in der Kirche kann ein Online-Format nicht ersetzen.“ „Videogruß aus der leeren Dorfkirche“ hieß der erste Gottesdienst – mit einer Kamera gedreht, zügig bearbeitet und schnell online gestellt. „Heute würden wir es so nicht mehr machen, sondern vielmehr die digitale Fülle und den Gedanken ‚Wir kommen zu euch nach Hause‘ betonen“, sagt Kirsten Schumann. Pfarrer Christhard Greiling hat sich für die Instagram-Beiträge extra ein rotes Sofa besorgt, auf dem er Platz nimmt: „Da steht jetzt Kirchenbank drüber. Und das zeigt den Nutzern: ‚Jetzt bist du Zuhause auf deinem Sofa in der Kirche‘.“ „Anfangs wurden wir kritisch als überaktiv gesehen“, erinnert sich Annette Petrick.