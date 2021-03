Abriss ab Mitte April – Aldi baut neu

Steinhagen -

Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Lange schon ist der Neubau angekündigt, nun sind die Tage des alten Aldi in Steinhagen gezählt: Von Montag, 19. April, an wird der Markt an der Bahnhofstraße, der Ende 2007 errichtet worden ist, abgerissen. Thomas Effner, Expansionsleiter bei Aldi, kündigte einen sportlichen Zeitplan für den Neubau an: Mitte bis Ende August dieses Jahres soll er fertig sein.