Exquisite „Kleinkunst“ für den Supermarkt

Steinhagen -

Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Sie ist eine Meisterin prachtvoller mehrstöckiger Hochzeitstorten, ausgefallener Kreationen zu Geburtstagen und weiteren Anlässen sowie trendiger Cupcakes – doch dann kam Corona und beraubte die Brockhagener Konditormeisterin Luise Strothenke ihres Geschäftsmodells, brachte ihre junge Existenz ins Wanken. Aber die Jungunternehmerin sagt: „Wir kämpfen uns durch und versuchen, ein neues Standbein zu entwickeln.“ Und das besteht in Schokoladen-Spezialitäten und Pralinen, die sie in Supermärkten und in der Gastronomie sowie im eigenen Onlineshop anbietet. Derzeit boomt das Ostergeschäft.