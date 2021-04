Ein Waldkindergarten für Steinhagen

Das Prinzip ist, dass ein solcher Kindergarten eine Basisstation, einen großen Bauwagen oder besser noch eine Hütte, hat, die in einem Waldstück steht. Von dort aus unternehmen die Kinder und die Erzieherinnen dann Ausflüge in den Wald, spielen, erkunden die Natur. „Bislang ist das für uns noch Wunschdenken“, sagt Verena Venjakob. „Wir sind noch auf der Suche nach einem Grundstück und nach weiteren Mitstreiterinnen und Mitstreitern.“ Was das Besondere und die Vorteile eines Waldkindergartens sind, das weiß Anna Stark, Erzieherin und Reittherapeutin, aus ihrer beruflichen Erfahrung. Denn die war selbst schon einmal in einem Waldkindergarten, dem in Quelle, tätig. „Es macht Spaß in einem solchen Kindergarten zu sein. Erzieherinnen und Kinder haben genügend Raum, um sich auszudehnen.