Das Kreuz übernimmt unsere Ohnmacht

Wer sich in der Osterzeit mit dem Leiden Jesu beschäftigen will, braucht zunächst etwas Geduld. Denn bei der Online-Version geht erst in der 21. Minute die Übertragung los. Dann jedoch erklingen die ersten Pianotöne. Instrumental eröffnet Annette Petrick die Andacht, zu der Pastorin Kirsten Schumann die Gäste im Netz begrüßt.