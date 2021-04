„Am Dienstag und Mittwoch war es eine Katastrophe. Die Patienten rufen in Vielzahl an und wollen Termine machen und legen damit hier alles lahm“, sagt Dr. Arno Schäfer. Es nutzt auch nichts: „Wir sind die Herren des Verfahrens. Wir laden die Patienten nach vorgegebener Priorisierung ein und haben dabei nur minimalen Spielraum“, so Schäfer mit der dringenden Bitte, nicht weiter nachzufragen und die seit Monaten hochbelasteten Praxen einfach arbeiten zu lassen. „Unser Auftrag ist, diejenigen anzusprechen, die aufgrund ihres gesundheitlichen Handicaps besonders zu schützen sind, die aber noch keinen Termin im Impfzentrum bekommen würden“, sagt Dr. Susanne Wiese. Das sind in erster Linie Patienten mit aktiven Tumorerkrankungen, Lungenerkrankungen und Niereninsuffizienz. Schon vor Ostern haben die Ärzte angefangen aufzuschreiben, welche Patienten als erstes angesprochen werden müssen. Indes ist die Nachfrage von allen Seiten groß – der Impfstoff aber knapp.