„Es ist wenig ermutigend“

„Wir sehen das Impfen als unsere Pflicht gegenüber unseren schwerkranken Patienten an“, betont Bode. Er stellt aber zugleich fest: „Ich habe den Eindruck, dass das Impfzentrum diese Hochrisiko-Patienten mit Attest ab- und an uns zurückweist“, so Bode. Auch in der Hausarztpraxis an der Bahnhofstraße stehen die Telefone nicht still und die Patienten mit Terminwünschen zum Impfen direkt auf der Matte. Manche Patienten seien extrem undiszipliniert. „Hier geht seit Tagen gar nichts mehr“, sagt Tilmann Bode. Die Erfahrungen der Kollegen Wiese-Schäfer aus der Hausarztpraxis Am Markt (WB vom 8. April) könne er voll und ganz bestätigen. Auch Dr.