In der Presse, in sozialen Medien und zuletzt sogar im Fernsehen verbreitet sich die Geschichte von Feelia Blume rasant. Die Fünfjährige ist am Myelodysplastischen Syndrom (MDS) erkrankt, einer Erkrankung des blutbildenden Systems und Vorstufe zur Leukämie. Nur eine Knochenmark-Spende kann der kleinen Steinhagenerin langfristig Besserung verschaffen, weswegen die Familie derzeit nach einem Spender sucht. Bis zu ihrer Erkrankung ging Feelia regelmäßig in die Kindertagesstätte „Arche Noah“.