Ein Geldautomat der Filiale wurde gesprengt, Polizeiangaben zufolge hielt der Tresor stand. Feuerwehr und Polizei wurden durch mehrere Notrufe alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Brandbekämpfer wurden die über der Filiale liegenden Wohnungen geräumt, die meisten Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt bereits draußen.

Die Polizei fahndete in der Umgebung nach den mutmaßlichen Tätern, um kurz vor 5 Uhr hieß es auf Anfrage bei der Polizeileitstelle in Gütersloh, dass noch keine Tatverdächtigen gefasst wurden. Sie entkamen ohne Bargeld, mutmaßlich in einem Pkw. Feuerwehrkräfte aus Steinhagen untersuchten die Räumlichkeiten des Wohn- und Geschäftsgebäudes und konnten Entwarnung geben.

Weder Bestand in der Bank eine Gefahr durch explosives Gas, noch sei die Statik des Objektes so eingeschränkt gewesen, was ein Betreten des Objektes unmöglich gemacht hätte. Die Bewohner der oberen Etagen konnten zurück in ihre Wohnungen, Beamte der Kriminalpolizei nahmen ihre Ermittlungen auf.

Die Sparkassenfiliale wird vorerst geschlossen bleiben. In den Räumlichkeiten entstand durch die Wucht der Explosion hoher Sachschaden. Die Polizei Gütersloh bittet Zeugen, die Angaben zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen in Steinhagen machen können, sich unter 05241/8690 zu melden.