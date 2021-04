Laut Polizei war der Mann am Freitagmittag, 9. April, gegen 13 Uhr auf der Straße Laukshof unterwegs. Der 34-Jährige mit Wohnsitz in England befuhr gemeinsam mit einem Zeugen den dortigen Radweg in Richtung der Straße Himmelreich.

In Höhe der Realschule kam der Mann vom Radweg ab, fuhr in ein angrenzendes Blumenbeet und stürzte. Durch den herbeigerufenen Rettungsdienst konnte der schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzte Radfahrer zunächst am Unfallort medizinisch versorgt und anschließend zur stationären Behandlung in ein Bielefelder Klinikum transportiert werden.