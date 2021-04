Strampeln für Fitness und Klima

Steinhagen -

Von Volker Hagemann

Was haben es die Steinhagener im vergangenen Herbst spannend gemacht! Erst führten sie die Kreiswertung im Stadtradeln ganz knapp mit nur 30 Kilometern Vorsprung vor den Teilnehmern aus Gütersloh an, am Ende lag die Gemeinde dann satte 30.000 geradelte Kilometer vor der Kreisstadt. „Ein toller Erfolg, an den es jetzt gilt, anzuknüpfen!“, gibt sich Anna Zühlke vom Umwelt- und Klimaschutzmanagement der Gemeinde Steinhagen kämpferisch.