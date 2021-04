Abstimmen für den Bauwagen

Denn Anfang des Jahres erhielt der Waldbad-Kindergarten Post von der PSD-Bank Westfalen-Lippe. Diese will mit ihrem Nachwuchs-Preis Projekte in ihrem Geschäftsgebiet unterstützen, die dem Nachwuchs in Kitas nützen. An diesem Wettbewerb nimmt nun auch die Waldbad-Kita als einziger Steinhagener Kindergarten teil.