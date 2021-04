Der Steinhagener Bauausschuss hat am Donnerstag einstimmig den Rahmenplan für den Bereich „Deterts Heide“ gebilligt. Damit sind auch die Weichen gestellt, um vor Entwicklung des Gesamtgebietes die Planungen für eine Rettungswache an der Ecke Bahnhof- und Liebigstraße angehen zu können. Frank Baudisch und Klaus Beck vom Wertheraner Planungsbüro „Stadtlandkonzept“ haben in ihren Überlegungen ziemlich genau die Vorstellungen der Steinhagener Ratsparteien getroffen – und vermutlich auch noch mehr. In erster Linie ging es bei der Rahmenplanung darum, schon frühzeitig die verkehrliche Erschließung des künftigen Gewerbegebietes festzulegen, um die besagte Rettungswache planen zu können.