Kesten baut – aber erst nur ein Gebäude

Steinhagen -

Von Klaus-Peter Schillig

Keine Partys, keine Volksfeste, keine Kirmes, keine Abnehmer in der Gastronomie – auch der Steinhagener Getränkehändler Kesten muss wegen der Corona-Pandemie seine Neubaupläne an der Bahnhofstraße etwas strecken. Die Vorarbeiten seitens der Gemeinde zur Änderung des Bebauungsplanes zwischen Bahnhofstraße und Jückemühlenbachtal gehen dennoch in die nächste Runde.