Auf den 29. März datiert ihre Ernennungsurkunde, kommissarisch hat Tanja Zivanovic die Schule aber bereits seit Halbjahresbeginn am 1. Februar geführt – ein nahtloser Übergang, nachdem Annette Hellmann in den Ruhestand verabschiedet worden war. „Es sind sehr große Fußspuren, die sie hinterlässt“, sagt Tanja Zivanovic. Und deshalb hat sie lange gezögert mit einer Antwort, als Annette Hellmann und Konrektorin Gabriele Hartleif sie „in einer konspirativen Sitzung“, so Hartleif, fragten, ob sie sich die Schulleitung vorstellen könnte. „Das konnte ich erst gar nicht. Ich habe lange überlegt“, sagt Tanja Zivanovic. Aber dann sagte sie voller Überzeugung Ja. Denn die Grundschule Amshausen hat ihrer Meinung nach einfach ein großartiges Konzept, das sie nun gerne weiter ausbauen will. Ihre beiden Kinder, inzwischen zwölf und 15 Jahre alt, sind dort ebenfalls zur Schule gegangen.