Mit Test und Maske in die Klausuren

Klar ist: „Die Infektionsschutzregeln gelten in besonderem Maße“, sagt Stefan Binder. Das heißt: Maske tragen – und zwar während der ganzen Zeit der Klausur –, Abstand halten und eine besondere Dokumentation der Sitzordnung und über das Verlassen des Prüfungsraumes. Vor allem aber schreibt die jüngste Verordnung ein negatives Selbsttestergebnis, das nicht älter als 48 Stunden ist, vor. „Das führt natürlich zu emotionalen Belastungen der Schülerinnen und Schüler“, so Binder: „Es besteht noch nicht so viel Routine, dass so ein Test zur Gewohnheit geworden ist.“ Gerade auch, weil man auf das Ergebnis 15 bis 20 Minuten warten muss. Und das direkt vor einer Klausur? Zumindest für die erste Klausur bietet Binder deshalb als Alternative einen Selbsttest an diesem Donnerstag an.